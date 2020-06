익산 신동 공영주차장 조성사업 물 건너갔나

시의회 공유재산 문턱 못 넘어 포기

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시가 추진하던 ‘신동 공영주차장 조성사업’이 무산됐다.

특히, 시는 노후화된 신동시장을 주차장으로 조성하겠다고 나섰지만 시의회 문턱을 넘지 못했고 부지매입조차 불가능한 상태다.

시에 따르면 신동지역의 경우 주차공간이 턱없이 부족하다. 지난해 주차수급실태조사 용역 결과 신동지역 주거지 주차장 확보율이 70% 미만으로 총 32개 블록 중 14개 불록의 주차수급이 60% 미만으로 나타났다.

또한 신동시장은 지난 1999년 조성돼 스프링클러 등 소방시설을 갖추지 못해 3~4년 전부터 운영조차 되지 않고 방치, 범죄발생 우려도 크다.

이에 따라 시는 신동시장 4천131㎡의 부지와 건물을 매입해 부족한 신동지역 주차장을 해결키로 했다. 신동지역 주민들에게 주차편의를 제공할 ‘신동 공영주차장 조성사업’은 사업비 66억 원이 투입될 계획이었다.

그러나 시의회는 투자대비 낮은 효율성 등을 이유로 신동 공영주차장을 조성키 위한 ‘2020년 공유재산관리계획안’을 불승인했다. 더군다나 신동시장역시 주상복합개발을 추진으로 부지매입이 어렵다.

익산시의회는 “평당 300만 원을 투입해 상업지역인 신동시장을 주차장으로 만들겠다는 계획은 효율성에 문제가 있다”며 “효용성을 따져보는 용역도 없이 주먹구구식 행정을 펼치고 있다”고 지적했다.

또 “부송동이나 영등동, 마동 등 주차공간이 부족한 곳이 많은데 단독주택과 연립주택이 대부분인 지역에 66억 원을 투자해 주차공간을 만들겠다는 것은 심도 있는 재검토가 필요하다”고 강조했다.

이러한 이유로 시는 ‘신동 공영주차장 조성사업’을 포기했다. 이와 관련해 시 관계자는 “공유재산관리계획안이 의회를 통과하지 못했고 부지매입도 어려워 사업을 포기할 수밖에 없었다”고 해명했다.

이를 두고 일부에서는 지금껏 토지매입이 어려워 신동 공영주차장 조성이 어렵다는 변명으로 일괄했으면서 결국 주차장 조성을 백지화했다며 불만을 토로하고 있다.

신동주민 A씨는 “신동에 공영주차장 조성을 요구했지만 번번이 무산됐다”면서 “토지매입비가 높은 신동시장이 아닌 다른 부지를 매입해 공영주차장 개설이 필요하다”고 주장했다.

한편, 신동시장 재건축 조합은 시장개발을 위해 지난 5월께 20층 이상 높이의 주상복합을 건설하겠다며 계획서를 제출했다는 것이 시의 설명이다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr