NS홈쇼핑, 건강한 맛 살린 '강부자 부자명란' 판매

[아시아경제 차민영 기자] NS홈쇼핑에서는 지난달 론칭 방송에서 전량 매진됐던 ‘강부자의 부자명란’을 오는 24일 오후 9시 40분 방송서 판매한다고 23일 밝혔다.

강부자 부자명란은 배에서 바로 얼린 선동 명란만을 엄선해 신선도를 높였다. 국내산 천일염, 하동의 유기농 매실원액을 사용해 만들었으며 3% 이내 염도로 맞춰 맛있지만 짜지 않다. 얼지 않는 3도의 온도에서 48시간 저온 숙성하고, 곡물 발효 주정으로 2차 숙성해 총 96시간의 숙성시간으로 감칠맛이 일품이다. 인공 색소와 인공 발색제도 전혀 사용하지 않아 명란 고유의 색 그대로 보여져 ‘백명란’이라고도 부른다.

흰쌀 밥에 얹어 먹어도 맛있지만 명란구이, 명란 아보카도 비빔밥, 알탕과 명란 파스타 등 다양한 요리에 활용이 가능하다. 냉동된 상태의 명란이 깔끔하게 소량씩 포장돼 보관도 용이하며, 냉동실에서 보관했다가 한 팩씩 꺼내 해동하고 바로 먹을 수 있어 간편하다.

방송에서는 온란 명란 12팩, 떠먹는 명란 5팩(각 팩당 80g)까지 총 17팩을 구성으로 6만900원에 만날 수 있으며 ARS 자동전화 주문 시 1000원 할인 혜택도 받을 수 있다.

오영록 NS홈쇼핑 건강식품팀 상품기획자(MD)는 “지난달 론칭 방송에서 4121세트가 매진됐던 강부자의 부자명란은 그동안 물량을 확보하지 못해 한 달만에 어렵게 마련한 방송”이라고 설명했다.

