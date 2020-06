[아시아경제 유현석 기자] 강원 영서내륙과 산지를 중심으로 폭염주의보가 내려진 22일 춘천 낮 최고기온이 36.4도를 기록했다.

춘천의 이날 기온은 기상 관측 이래 가장 더운 6월 기록이기도 하다.

춘천기상대에 따르면 이날 오후 4시20분 기준으로 춘천 기온 극값이 36.4도로 나타났다.

이는 1966년부터 1월1일부터 6월30일의 역대 1일 최고기온과 비교해 가장 높은 값이다. 또 철원 33.6도, 원주 34.5도, 영월 36.4도, 인제 35.1도, 홍천 35.7도로 올해 들어 최고기온을 경신했다.

기상대 관계자는 "강한 햇볕과 며칠째 맑은 날이 이어져 열이 누적됐고, 고기압 중심부의 바람도 적어 기온 상승효과가 커졌기 때문"이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr