충남, 현대오일뱅크 2.8조원 투자유치…대산단지에 공장 신설

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 현대오일뱅크로부터 2.8조원 규모의 투자유치를 이끌어 냈다.

도는 22일 서산시 대산읍 현대오일뱅크 대산공장에서 양승조 충남도지사와 강달호 대표이사, 맹정호 서산시장 등이 만나 석유화학 생산 공장 확장에 관한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 현대오일뱅크가 자회사 현대케미칼을 통해 현대대죽1산업단지 67만2528㎡(20만평) 부지에 정유 부산물 기반의 석유 화학공장을 신설하는 내용을 핵심으로 체결됐다. 기업은 이 사업에 2조7000억원을 투자할 예정이다.

이와 별개로 도와 현대오일뱅크는 현대대죽2산업단지 82만 6976㎡(25만평) 규모의 공유수면을 추가로 매입해 신규 산업단지 부지를 조성하는 내용도 협약서에 담았다.

이 사업에 투자될 예산은 1900억원으로 현대오일뱅크는 향후 신규 산업단지에서 에틸렌·프로필렌 유도체, 고부가 윤활기유, 수소 생산 등 미래 에너지산업 선도를 위한 부지 활용안을 구체화할 계획이다.

도는 이번 투자가 계획대로 진행되면 해마다 1조5000억원의 생산효과와 2400억원 규모의 부가가치 효과가 발생할 것으로 기대한다. 특히 생산증가로 1000여명이 신규 고용될 것으로 전망한다.

양승조 충남도지사는 “도는 이번 협약을 계기로 신규 산업단지를 성공적으로 조성하는데 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “이를 통해 기업이 세계적 대공황을 극복하는 좋은 사례를 제시하고 국내 석유화학을 선도하는 기업으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

