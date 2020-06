한국FPSB, 75회 재무설계사 시험 744명 합격자 발표

[아시아경제 김민영 기자] 한국FPSB는 지난달 30일에 시행한 제75회 국내재무설계사 AFPK 자격시험 합격자 744명을 발표했다고 22일 밝혔다.

이번 시험 총 접수자는 2957명으로 합격률은 29.5%를 기록했다.

접수자는 전년 동기 대비 326명, 지난해 12월 직전 시험 대비 472명 각각 늘었다. 학생(50.3%)이 가장 많았으며, 일반(20.5%), 은행 (11.8%), 보험 (8.2%), 증권 (3%), 재무설계업(2.7%)이 그 뒤를 이었다.

자세한 시험 통계 결과는 한국FPSB 홈페이지에서 조회 가능하며 다음 제76회 시험은 오는 8월29일 시행 예정이다.

AFPK는 재무설계 업무에 관한 서비스를 제공할 수 있는 전문 자격이다.

AFPK 자격을 취득하면 전 세계 26개국에서 국제FPSB 기준으로 시행하는 국제공인재무설계사 CFP 자격에 도전할 수 있다. 제37회 CFP 자격시험은 다음 달 11~12일 시행 예정이며 이달 29일까지 한국FPSB 홈페이지를 통해 접수한다.

