경남도, 공공조달구매력 활용한 혁신기술·제품 본격 시행

민간 기술혁신과 혁신성장 지원 … 혁신제품 초기구매 선도

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 공공조달의 구매력을 활용해 혁신기술·제품의 초기시장 창출을 지원 등을 하기 위한 ‘조달혁신 추진TF’를 구성 ‘혁신지향 공공조달’을 본격 시행한다고 22일 밝혔다.

‘혁신지향 공공조달 정책’은 지난해 7월 ‘정부혁신종합추진계획 과제’로 선정됐으며, 이를 추진하기 위한 ‘범정부추진단’이 발족돼 국가계약법, 조달사업법, 지방계약법 등을 개정할 계획이다. 따라서 ‘혁신제품’에 대한 수의계약이 가능하게 하고, 혁신조달행정 면책 규정 등도 마련했다.

‘혁신제품’이란 공공서비스를 개선하는 제품 중 혁신성이 인정돼 중앙행정기관이 지정한 제품으로 각 기관에서는 ‘혁신장터’에 등록된 제품을 구매하게 되며, ▲중앙행정기관의 연구개발(R&D)로 혁신성이 인증된 우수제품을 구매하는 패스트트랙과 ▲조달청 공모를 통해 혁신성을 인정받은 상용화 직전의 시제품을 구매하는 패스트트랙으로 분류된다.

혁신장터 공모는 3차와 4차로 나눠 진행되고 있는데, 3차는 6월 1일~7월 3일까지, 4차는 5월 29일~7월 31일까지 공모를 진행하고 있다.

도는 공공부문의 혁신수요 발굴 및 혁신구매 활성화를 위해 혁신조달추진 TF를 구성해 부서 간 협업체계를 구축하고 3대 추진전략으로 ▲혁신조달 정책 생태계 구축 ▲혁신수요 발굴 및 공공 구매 확대 ▲혁신조달 교육?홍보 강화 등을 정하고 세부추진계획을 마련했다.

이삼희 경남도 자치행정국장은 “혁신조달은 단순한 구매정책의 추가가 아니라, 공공조달의 프로그램을 바꾸는 일이고, 새로운 플랫폼을 만드는 일이다”며 “기업의 혁신성장과 기술혁신의 마중물이 돼 궁극적으로 공공서비스의 질이 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

