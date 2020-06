마니커, 닭고기 전문 쇼핑몰 ‘진심닭컴’ 리뉴얼 오픈

[아시아경제 이선애 기자] 마니커의 닭고기 전문 인터넷 쇼핑몰이 오픈 15년만에 새 옷으로 갈아입는다. 마니커는 닭가슴살 전문 쇼핑몰인 ‘진심닭컴’과 마니커 신선육 및 한우, 돼지고기, 오리고기, 농산물, 가공품 등 가족사 제품을 판매하던 ‘마니커몰’을 통합, ‘마니커에서 만든 닭고기 전문 쇼핑몰 진심닭컴’으로 개편한다고 22일 밝혔다.

‘진심닭컴’ 개편을 통해 고객이 상품을 검색할 때 전체상품을 한눈에 볼 수 있도록 두 사이트간 연동이 제대로 되지 않아 불편했던 부분을 말끔하게 해소했고 구매빈도와 특징 별로 상품을 전면 재배치하는 등 철저하게 고객편의 위주로 쇼핑몰을 디자인했다다. 그 동안 쇼핑몰을 운영하면서 귀담아 들었던 고객의 소리를 전면적으로 개편에 반영했다는 것이다.

또한 고객이 구매하는 상품의 칼로리 계산까지 끝낸 후 결제할 수 있도록 칼로리 계산기 달력을 삽입하고, 일부 지역의 도매회원에게는 택배가 아닌 당일 도계한 신선제품을 직접 배송하는 등 소상공인 대상 영업지원 기능을 강화했다.

마니커는 또한 ‘진심닭컴’ 리뉴얼 오픈을 기념해 전용제품 3종을 출시했다. 특수부위인 닭목살을 이용한 에어프라이어용 전용 튀김제품인 ‘닭목살 튀김’, 닭가슴살을 부드럽게 가공해 에어프라이어로 간편하게 조리할 수 있는 ‘통살큐브 치킨’, 소스 자체에 생닭을 같이 염지해 물을 첨가하지 않고 팩에 들어있는 상품 그대로 조리가 가능한 ‘매콤달달 안동식 찜닭’ 등 3종은 타 닭고기 쇼핑몰과 차별화된 라인업으로, ‘진심닭컴’의 시그니쳐 메뉴가 될 것이라는 평가를 받고 있다.

마니커 관계자는 “새로워진 ‘진심닭컴’은 상품 차별성과 구매 편리성에서 가장 경쟁력 있는 닭고기 쇼핑몰”이라며, “고객이 원하는 제품을 원하는 시간에 원하는 방식으로 구매할 수 있는 ‘진심닭컴’이 되도록 고객의 소리를 운영 정책의 최우선에 두겠다”고 밝혔다.

