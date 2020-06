인천테크노파크, VR·AR 전문인력 양성 교육생 모집

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 오는 30일까지 VR·AR(가상·증강현실) 전문인력 양성교육 수강생을 모집한다.

이는 VR·AR 산업 인재 양성을 위한 미취업자 대상 전문교육과정으로 콘텐츠 제작을 위한 이론·실습교육과 포트폴리오 작성, 전문가 특강 등 취업과 연계한 다양한 프로그램으로 꾸려졌다.

교육은 다음 달 6일부터 인하대 산학협력관 2층(연수구 갯벌로) 인천VR·AR제작거점센터 교육실에서 고성능 워크스테이션을 활용해 진행된다.

지원대상은 인천 거주 미취업자 또는 인천지역 대학 재학생으로, 모집 정원은 20명이다. 교육생에게는 체험관 견학, 전시회 참가 등의 혜택도 주어진다.

지원신청은 인천VR·AR제작거점센터 홈페이지(www.invr.or.kr)를 통해 접수하면 된다.

인천TP 관계자는 "VR·AR산업은 포스트 코로나 시대를 이끌 핵심기술 가운데 하나"라며 "앞으로 재직자들의 직무능력 향상을 위한 전문교육과정도 운영할 예정"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr