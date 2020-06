亞전초기지로…신라면세점, '후다뷰티' 세계 최초 유치

전세계 면세점 중 최초

[아시아경제 차민영 기자] 신라면세점은 글로벌 뷰티 브랜드 ‘후다 뷰티’가 전세계 면세점 최초로 입점한다고 밝혔다. 북미와 중동 시장에 주력해 온 후다 뷰티가 아시아 시장 확대를 위해 뷰티 카테고리에 강점을 가진 신라면세점을 파트너로 선택한 것이다.

신라면세점은 오는 26일부터 신라면세점 서울점과 신라인터넷면세점에서 후다 뷰티 제품을 면세점 중 단독으로 판매한다고 22일 밝혔다.

후다 뷰티는 뷰티 인플루언서 후다 카탄이 2013년 설립한 브랜드로 인조 속눈썹 제품으로 유명하다. 설립자 후다 카탄은 인스타그램 팔로워 4470만명, 유튜브 구독자 400만명 이상을 보유한 유명 인플루언서다. 지난해 기준 미국 전역에 900개의 매장을 운영하고 있으며 미국 외 국가의 매장은 600여개에 달한다.

그동안 국내서 후다 뷰티는 해외 직구나 화장품 편집숍 세포라에서만 구매할 수 있었지만, 앞으로는 신라면세점에서 면세 가격으로 만나볼 수 있다게 됐다.

신라면세점 관계자는 “면세 쇼핑을 기다리고 있는 고객들을 위해 후다 뷰티와 같은 인기 브랜드 입점을 일정에 따라 진행하고 있다”며 “고객분들이 매력적인 면세 쇼핑을 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

후다 뷰티 창립자 후다 카탄은 “한국과 중국의 뷰티 인플루언서들이 후다 뷰티 제품을 소개하면서 아시아 시장에서 후다 뷰티에 대한 수요가 높아지고 있다”며 “화장품·향수 카테고리에 강점이 있고 고객 서비스가 우수한 신라면세점과 협력하게 돼 매우 기대된다”고 밝혔다.

한편, 후다 뷰티와 같이 아시아 시장 진출 발판으로 한국 면세점을 선택하는 글로벌 뷰티 브랜드가 많아지고 있다. ‘헬레나 루빈스타인’, ‘펜티 뷰티’, ‘구찌 뷰티’ 등은 한국 시장 진출 시 백화점이나 일반 매장보다 면세점에 먼저 입점했다. 트렌드와 품질에 민감한 한국 고객과 면세점 주요 고객인 중국인에게 동시에 브랜드를 선보이며 시장의 반응을 빠르게 알 수 있는 효과가 있다는 설명이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr