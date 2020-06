동원F&B, 3050 여성 위한 이너뷰티 건강기능식품 브랜드 ‘뷰틱’ 론칭

[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B가 3050 여성들을 위한 이너뷰티 건강기능식품 브랜드 ‘뷰틱’을 론칭하고 신제품 4종을 출시했다고 22일 밝혔다.

뷰틱은 ‘이너뷰티’에 관심이 많은 여성 소비자들을 주요 타깃으로 출시한 건강기능식품 브랜드다. 이너뷰티는 외모는 물론 몸 속까지 가꿔야 한다는 최근의 소비 트렌드를 일컫는 말이다.

동원F&B는 종합 건강기능식품 브랜드 GNC의 운영 노하우를 기반으로 뷰틱 브랜드를 기획했다. 고객의 빅데이터를 활용, 이너뷰티에 대한 수요를 선별해 제품 컨셉을 설정하고 언제 어디서나 간편하고 깔끔하게 섭취할 수 있도록 마실 수 있는 앰플 형태로 만들었다.

뷰틱은 자연소재 원료를 중심으로 다양한 기능성을 함유한 제품 4종으로 구성돼 필요에 따라 선택할 수 있다. 피부 보습과 탄력 유지에 도움을 줄 수 있는 콜라겐 제품 ‘뷰틱 이너콜라겐’과 ‘뷰틱 메가콜라겐’을 비롯해 체지방 감소와 배변활동에 도움을 줄 수 있는 식이섬유 제품 ‘뷰틱 이너슬리밍’과 ‘뷰틱 이너톡톡’ 등이다.

동원F&B 관계자는 “최근 여성 소비자들을 중심으로 이너뷰티에 대한 관심이 높아짐에 따라 소비자들에게 더욱 가까이 다가가기 위해 출시한 제품”이라며 “앞으로 다양한 이너뷰티 제품을 추가로 선보일 예정”이라고 전했다.

뷰틱 5종의 가격은 ▲뷰틱 이너콜라겐 20㎖ 14병, 6만5000원 ▲뷰틱 메가콜라겐 20㎖ 14병, 5만5000원 ▲뷰틱 이너톡톡 50㎖ 7병, 3만9000원 ▲뷰틱 이너슬리밍 5g 42포, 8만9000원이다. 전국 GNC 오프라인 매장과 동원몰, 네이버 스마트스토어(크릴천하G) 등 온라인에서 구매할 수 있다.

