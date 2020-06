애경산업, 이중코팅 2080 듀얼코어 칫솔 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,300 2020.06.22 08:03 장시작전(20분지연) close 의 토탈 오럴케어 브랜드 2080에서 이중 코팅된 미세모로 치아 틈새까지 깨끗한 양치를 도와주는 '2080 듀얼코어 칫솔'을 출시했다고 22일 밝혔다.

2080 듀얼코어 칫솔은 일반모와 미세모의 장점만을 살려 부드러우면서도 치아 틈새를 힘있게 닦아주는 특허모 칫솔로 이중 코팅 미세모를 적용해 기존 미세모 칫솔의 칫솔모가 힘이 약하다는 단점을 보완했다.

2080 듀얼코어 칫솔은 안쪽의 칫솔모를 바깥쪽 칫솔모가 한 번 더 감싸주는 듀얼코어 특허기술을 적용했다. 칫솔모를 얇게 가공해 탄력이 떨어질 수 있는 미세모의 하단을 한번 더 코팅해 탄력성을 높였으며 실제로 내부 탄력성 측정 결과 기존 칫솔 대비 114% 높은 탄력성으로 부드러우면서도 시원한 세정을 도와준다.

0.01mm로 가늘게 가공된 초미세모를 적용해 잇몸에 무리를 주지 않으면서도 치아 틈새의 프라그를 깨끗하게 케어해준다. 또한 잡기 편하면서도 강한 양치질에도 잇몸에 부담되지 않는 부드러운 곡선형 치대를 적용했다.

2080 브랜드 담당자는 “많은 소비자들이 칫솔을 사용하면서 부드럽지만 힘 있게 양치할 수 있는 제품을 찾는 것을 발견했다”며 “이러한 소비자 니즈를 반영해 2080 듀얼코어 칫솔에 치아 틈새까지 힘있게 파고들 수 있는 특허 미세모를 적용하게 됐다”고 말했다.

2080 듀얼코어 칫솔은 이마트, GS25 편의점 등에서 만나볼 수 있다.

