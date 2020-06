서울 평창동 일대 8003번 노선 신설 … '중소형 전기 시내버스' 첫선

도심집회 발생시 상명대~경복궁사거리에 8002번 투입

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 대표적인 대중교통 사각지대인 평창동 일대의 버스 배차간격을 개선하고 노선 확충 및 소음·매연 등과 관련된 주민들의 생활 불편을 개선하기 위해 25일부터 8003번 버스를 신설, 운행한다고 22일 밝혔다.

시는 좁은 골목길 형태의 경사로가 많은 평창동의 도로·지역적 특성을 고려해 중소형 전기 시내버스 2대를 투입해 8003번을 운행해 주민들의 이동편의를 증진시킨다는 계획이다. 배차간격도 최소 13분 수준으로 짧게 운행하기로 했다.

특히 저소음·친환경이 장점인 중소형 전기버스를 처음으로 투입·운행함으로써 평창동 일대 경유차량 운행에 따른 소음·매연 문제 등 일상생활 불편 사항도 개선될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 8003번 버스 신설은 광화문광장 재조성 사업과 관련해 종로구 일대 지역 주민들의 불편 해소를 검토하는 과정에서 평창동 지역 주민들의 교통개선 요구를 전향적으로 검토·반영해 결정됐다.

시는 또 광화문광장 인근 집회 발생 시 대다수의 시내버스가 자하문터널 인근에서 회차해 도심 진입에 어려움을 겪어온 평창동·홍지동 일대 주민들의 이동권을 확보하고자 주말·도로통제 시에 한해 8002번(상명대~경복궁 사거리)도 운행할 계획이다.

8002번은 8003번 차량 2대 중 1대를 분리해 운행하게 되며, 집회·도로통제 등 어떠한 상황에서도 노선 단절 없이 도심으로 진입해 시민들이 지하철·시내버스 등 다른 대중교통과 연계·이용할 수 있도록 시와 경찰이 협의를 마쳤다.

박원순 서울시장은 "서울시 최초로 도입·운영되는 친환경 중소형 전기 시내버스로 광화문광장 일대 시민들의 불편이 해소되길 기대한다"며 "앞으로도 서울시는 시내버스 준공영제 체제를 기반으로 친환경적인 교통정책을 확대할 뿐 아니라 안정적이고 지속가능한 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr