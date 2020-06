수소도시 울산서 수소전기차 시민 시승 체험 성료

[아시아경제 성기호 기자] 울산시가 지난 19일부터 3일간 울산대공원 남문광장에서 한국수소산업협회와 현대자동차와 함께 진행한 수소전기차 시승체험 행사를 21일 성황리에 마쳤다.

이번 행사에서는 수소전기차 전시, 수소전기차 시승 체험, 행사 참여 시민 대상 경품 추첨과 함께 수소전기차 구매 상담 부스를 운영했다.

또 행사시작 첫날인 19일에는 현대자동차에서 기존 수소전기차 구매자를 대상으로 차량 내부 소독과 와이퍼·워셔액 교체 등을 하는 비포서비스를 진행했다.

울산시는 지난해까지 수소전기차 1361대를 보급해 수소전기차를 가장 많이 보유한 도시가 됐다. 수소충전소도 전국 최다인 6곳이 운영되고 있다. 이와함께 울산시도 수소전기차 투싼과 넥쏘 22대를 구입해 운행하고 있다.

이번 행사에는 예상보다 많은 인원이 매 시간 진행되는 경품행사에는 1800여명이 참여하기도 했다. 이들은 수소전기차에 간단하게 플러그만 꽂아 운영되는 분산전원 시연 캠핑장을 구경하고 많은 관심을 보였다.

3일 동안 진행된 시승체험 행사에는 120여 명의 시민이 가족과 함께 참여해 수소전기차의 뛰어난 정숙성과 우수한 성능 등을 경험했다.

