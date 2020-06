진중권, 여권내 윤석열 사퇴론에 "삼권분립 무너뜨려 나라 주무르려는 것"

[아시아경제 원다라 기자] 진중권 전 동양대 교수가 여권에서 제기되고 있는 '윤석열 사퇴론'에 대해 "삼권분립을 무너뜨려 견제받지 않고 나라를 주무르려는 것"이라고 비판했다.

진 전교수는 21일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "검찰총장의 거취는 윤석열 개인에 관련된 문제가 아니다. 검찰총장의 임기를 보장한다는 것은 권력으로부터 검찰의 독립성을 지킨다는 의미가 있다"면서 "미국에서 FBI국장의 임기를 10년으로 정한 것은, 정권의 교체와 관계 없이 독립적인 수사를 하라는 뜻"이라고 강조했다.

이어 "설훈 더불어민주당 의원은 윤 총장 임명 당시에는 '돈이나 권력에 굴할 사람이 아니다. 총장으로서 적임자'라고 했었다"면서 "그러던 분이 이제는 스스로 물러나라고 한다. 그렇게 윤총장을 내치고 싶으면 정직하게 대통령에게 그를 내치라. 그럴 게 아니면 궁시렁 대지 마시고 그냥 입 다무세요"라고도 비판했다.

또 "우희종 전 더불어시민당 공동대표가 저 사람들(민주당)이 하고 싶은 말을 대신 해준다"면서 "총선에서 자기들이 압승한 게 윤 총장 물러나라는 뜻이었다고. 맹구같은 소리"라고 비판했다. 그러면서 "민주당이 승리하면 윤석열을 내칠것이라고 주장했던 것은 야당이었다. 민주당은 극구 아니라고 부정했었다"고 덧붙였다.

진 전 교수는 여권에서 윤석열 사퇴론이 나오고 있는 이유에 대해 "고위공직자범죄수사처(공수처)가 출범하기 전에 자기들에 대한 수사를 멈추라는 시그널을 보내는 것"이라고 지적했다. 이어 "공수처장은 어디서 어용 하나 데려다 앉혀놓을테고 그러면 자기들 세상이 될텐데 그 전에 지금 걸려 있는 수사들이 끝나지 않게 최대한 방해하겠다는 것"이라면서 "삼권분립을 무너뜨려, 그 누구에게도 견제 받지 않고 나라를 맘대로 주무르겠다는 욕망"이라고 덧붙였다.

한명숙 전 국무총리 사건 재수사 움직임과 관련해서도 "저들이 갑자기 사기꾼들을 내세워 한명숙 건을 들고 나온데에는 크게 두 가지 목적이 있다"면서 "하나는 대모의 명예를 회복시켜주는 것. 다른 하나는 윤석열 흔들기"라고도 지적했다. 이어 "친노 대모의 명예를 회복시켜주는 것은 대통령의 뜻으로 안다. 9억의 검은 돈을 먹은 부패인사를 제 식구라고 챙겨주는 게 과연 대통령으로서 할 짓인지 모르겠지만, 하여튼 이 정부는 인터넷 카페에서도 금하는 친목질을 공무로 여긴다"고 비판했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr