北, 장관까지 물러난 통일부에 "푼수없이 날쳐"

北인권증진계획 거론하며

"통일부가 아니라 대결부"

김연철 통일부 장관이 남북관계 악화의 책임을 지고 물러난 가운데 북한은 21일 통일부를 콕 찍어 파국의 원인이라며 맹비난했다.

북한 대외선전매체 메아리는 이날 '통일부는 확실한 문제거리'라는 제목의 기사에서 통일부의 '2020년도 북인권증진집행계획'을 언급하며 "북남 사이의 관계개선이 아니라 그와 정반대로 미국의 비위나 맞추며 공화국을 헐뜯는 일에만 앞장서 왔으니 북남관계가 왜 파국으로 치닫지 않겠는가"라고 주장했다.

이 매체는 "남조선의 통일부가 북한인권 실태조사니, 국군포로, 납북자 등의 인도적 문제해결이니 하며 케케묵은 북한인권 문제를 또다시 들고나와 우리를 자극하는 것이야말로 체질적이고 병적인 동족대결흉심의 발로"라며 "우리의 존엄과 체제에 대한 용납 못할 도전이 아닐 수 없다"고 했다.

이어 "이렇게 동족간의 대립과 갈등, 불신과 대결을 조장하는 일만 골라하는 통일부가 보수정권 시기 '대결부'라는 비난을 받을 때와 무엇이 다른가"라고 목소리를 높였다.

대외선전매체 조선의오늘도 이날 통일부의 인권증진계획을 문제삼으며 비난을 이어갔다.

이 매체는 "결론부터 말하면 남조선당국이 또다시 꺼내든 그 무슨 북인권증진계획이라는 것은 철두철미 반공화국대결에 초점을 둔 너절하기 짝이 없는 인권모략광대극"이라면서 "우리 국가, 우리 제도, 우리 인민에 대한 참을수 없는 모독이고 정면도전"이라고 했다.

조선의오늘은 그러면서 "우리에게 대역죄를 짓고도 사죄, 반성은 고사하고 오히려 더욱 푼수없이 날치는 남조선당국은 응당한 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

남북관계 최악으로 치달으면서 지난 19일 대북 주무부처인 통일부에서는 장관이 물러나는 사태까지 벌어졌으나 북한은 이에 대해서는 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

한편 북한은 통일부만이 아니라 국방부를 겨냥해서도 "찍소리 말고 제 소굴에 박혀있으라"며 위협했다.

대외 선전매체 '우리민족끼리'는 남측의 육해공군 합동 해상사격훈련 등을 거론, "남조선군부는 공연히 화를 자청하지 말고 북남관계를 파국으로 몰아간 죄과에 대해 통감하면서 찍소리 말고 제 소굴에 박혀있는 것이 좋을 것"이라고 비난했다. 특히 "지금처럼 예민한 시기에 함부로 나서서 졸망스럽게 놀아대다가는 큰 경을 치르게 될 것"이라고 경고했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr