한국타이어, '2020 CJ슈퍼레이스' 개막전 우승

[아시아경제 김지희 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 후원하는 아트라스비엑스 모터스포츠의 김종겸 선수가 국내 최대 모터스포츠 대회 ‘2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십(CJ슈퍼레이스)’ 슈퍼 6000 클래스 개막전에서 우승했다. 이에 따라 한국타이어 장착 차량이 2019 시즌 개막전부터 10라운드 연속 1위를 차지하게 됐다.

한국타이어는 지난 20일 영암 코리아인터내셔널서킷(KIC)에서 열린 CJ슈퍼레이스 슈퍼 6000 클래스 개막전에서 김종겸 선수가 1위를 차지했다고 21일 밝혔다. 한국타이어를 장착한 서한GP의 장현진 선수도 3위에 올랐다.

한국타이어가 후원하는 아트라스비엑스 모터스포츠는 2017년부터 2019년까지 3년 연속 슈퍼 6000 클래스 팀·드라이버 부문 더블 챔피언을 차지했다. 2019년 시즌에는 팀 챔피언십 타이틀에 드라이버 챔피언십 1~3위까지 모두 차지하며 압도적인 타이어 성능을 입증했다.

또한 2019 시즌에는 1라운드부터 9라운드까지 전 라운드 승부에서 모든 우승자가 한 명도 빠짐없이 한국타이어를 장착하는 이례적인 기록이 수립되기도 했다.

한편 한국타이어는 F3 아메리카, 포뮬러 르노 유로컵 등 유수의 글로벌 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 공급하거나 참가팀을 후원하고 있다. 또한 국내 자동차 업계 최초로 후원 팀들에 전략 회의 및 휴식 공간을 제공하기 위한 모터스포츠 트레일러를 특별 제작하는 등 모터스포츠 문화 발전에 앞장서고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr