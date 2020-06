[골프토픽] 모리슨 "비공식 라운드서 '꿈의 58타'~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…유러피언투어 2승 챔프 제임스 모리슨(잉글랜드)이 '비공식 꿈의 58타'를 쳤다.

유러피언투어는 20일(한국시간) "모리슨이 이틀 전 자신의 홈코스인 잉글랜드 서리의 세인트조지스힐골프장에서 12언더파 58타를 기록했다"고 전했다. 다음달 유러피언투어 시즌 재개를 앞두고 지인 3명과의 라운드에서다. 10~12번홀 3연속 버디로 시작해 전반에 4타를 줄였고, 후반에는 이글 1개와 버디 6개를 몰아쳐 58타를 완성했다. 모리슨이 바로 2010년과 2015년에 유럽 무대에서 한 차례씩 우승을 차지한 선수다.

정규 대회에서는 63타가 개인 최소타다. "1주일에 2~3번씩 세인트조지스힐골프장에서 골프를 쳤다"는 모리슨은 "꿈같은 일이 벌어졌다"며 "지난주에는 같은 코스에서 85타를 쳤는데 오늘 58타가 나왔다"고 기뻐했다. 이 코스 자신의 최저타 종전 기록은 61타였다. 모리슨은 "내기에서 이겨 20파운드(3만원)를 땄다"며 "동반한 사람들의 사인을 받아 작은 액자로 만들어놓겠다"고 했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr