[골프토픽] 우즈 "다음주 트래블러스챔피언십도 불참"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국ㆍ사진)가 미국프로골프(PGA)투어에 3주 연속 불참한다.

미국 골프채널은 20일(한국시간) "우즈가 오는 25일부터 나흘간 미국 코네티컷주 크롬웰에서 열리는 트래블러스챔피언십의 참가 신청을 하지 않았다"고 보도했다. 지난 3월 '제5의 메이저' 더플레이어스챔피언십 1라운드가 직후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산 우려로 중단된 뒤 3개월 만에 재개된 찰스슈와브챌린지와 이번주 RBC헤리티지에 이어 3개 대회 연속 결장이다.

우즈는 지난 2월 제네시스인비테이셔널 이후로는 PGA투어 대회에 출전하지 않고 있다. 지난 5월 필 미컬슨(미국)과 펼친 비공식 자선 이벤트에 나선 것이 전부다. 골프채널은 "우즈가 7월 초 열리는 로켓모기지클래식이나 7월 중순 메모리얼토너먼트에 출격할 가능성이 크다"고 예상했다. 로켓모기지클래식과 메모리얼토너먼트 사이에는 신설 대회인 워크데이채리티오픈이 펼쳐진다.

