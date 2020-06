맥도날드 미국서 "올 여름 26만명 채용"…경쟁사들 합한 규모의 2배

[아시아경제 김형민 기자] 미국의 유명 패스트푸드 체인인 맥도날드가 이번 여름 자국 내에서 26만명을 고용하기로 해 관심이 집중된다.

미국 현지 경제매체 CNBC는 18일(현지시간) 맥도날드가 이와 같은 내용을 발표했다고 전했다.

써브웨이, 타코벨, 판다 익스프레스, 던킨 등 다른 4개 대형 외식 체인 업체가 앞서 발표한 채용 예정 인원을 모두 합한 것보다 맥도날드가 약 2배로 더 많다.

맥도날드의 이번 채용은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 식당 종업원 수백만 명이 실직한 상황에서 나온 것이어서 눈길을 끈다.

시카고에 본사를 둔 맥도날드는 미국에서 직원 수가 가장 많은 민간 기업 중 하나다.

맥도날드는 최근 코로나19가 진정세를 보임에 따라 미국 전역 체인점에서 영업을 점진적으로 재개하고 있다.

지난 15일 현재 미국 내 1만4000여개 체인점 중 1000여개는 매장 안 식사를 허용하고 있다.

