SK바이오팜, 기관 수요예측서 570조원 몰려

[아시아경제 박지환 기자] SK바이오팜이 지난 17~18일 이틀간 진행한 국내 기관 수요예측에서 약 570조원의 자금이 몰린 것으로 나타났다.

19일 금융투자업계에 따르면 SK바이오팜의 국내 기관투자자 수요예측에 총 976개의 기관이 참석했다. 수요예측 참여자금은 569조7628억원에 이른다.

이들의 참여 평균가격은 5만8617원으로 공모가 희망밴드(3만6000원~4만9000원) 상단을 뛰어 넘는 수준이다. SK바이오팜은 이번 공모에서 기관투자자에게 일반공모의 80%인 1174만6986주를 배정했다. 총 5756억원(공모가 상단 기준)을 모집할 예정이다.

SK바이오팜은 올해 IPO시장 최대어로 꼽힌다. 기업가치가 4조원 내외에 이를 것으로 전망된다.

SK바이오팜은 이날 수요예측 결과를 기반으로 공모가를 확정할 예정이다. 오는 23일과 24일 일반 투자자 청약이 진행된다.

