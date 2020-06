볼턴 "므누신, 달러 위상 훼손 주범"

[아시아경제 권재희 기자] 존 볼턴 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 출간을 앞두고 있는 회고록을 통해 스티븐 므누신 재무부 장관을 트럼프 행정부가 경제제재 의존도를 높인데 대한 책임이 있다고 지적했다.

18일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 볼턴 전 보좌관은 므누신 재무장관이 기축통화로서의 달러화의 지위를 약화시키고 있는 주범이라고 비판했다. 트럼프 행정부가 중국, 이란 등의 국가를 제재하는 수단으로 미국 금융시스템에 대한 접근을 막는 방식을 자주 사용하는 것에 대해 므누신 재무장관의 책임이 크다는 것이다.

볼턴 전 보좌관은 "미국이 이런 조치들에 과도하게 의존하면 글로벌 시장에서의 달러화 위상이 약화될 것"이라고 우려를 나타냈다.

앞서 미국은 북한과 이란을 상대로 제재를 가하면서 이들 국가가 달러 중심의 국제 금융망에 접근하지 못하도록 조치를 취한 바 있다.

이에 따라 중국은 최근 몇년간 자국화폐인 위안화를 글로벌 기축통화로 만들려고 꾸준히 시도해오고 있다. 중국은 원유를 수입할 때 달러가 아닌 위안화로 지불하려는 등의 방안도 준비 중인 것으로 알려졌다.

유럽의 중앙은행들도 유로화 활용을 늘리며 달러의 기축통화 지위를 위협하고 있다.

볼턴 전 보좌관은 이같은 점을 거론하며 "트럼프 행정부가 사용하는 경재제제는 달러의 지위를 훼손하고 러시아와 중국과 같은 나라들이 유로화 등 다른 방법을 통해 거래를 하도록 부추길 것"이라고도 했다.

실제로 국제통화기금(IMF)에 따르면 전 세계 외한보유액에서 달러가 차지하는 비중은 2001년 72%에서 지난해 말 기준 62%로 감소한 것으로 나타났다.

볼턴은 "므누신 장관이 이러한 경제제재를 지속할수록, 미국이 국제 금융시스템에 압박을 가할수록 이에 영향을 받는 국가들은 이러한 제재를 피하려고 함에 따라 이들을 다스릴 도구가 더이상 효과를 발휘하지 못하는 결과를 초래할 것"이라고도 썼다.

