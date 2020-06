서울예술단 '잃어버린 얼굴 1895' 2015년 공연 실황 온라인 상영

오는 22일 오후 7시30분 네이버TV에서…본 공연은 내달 8일 개막

[아시아경제 박병희 기자] 서울예술단이 창작가무극 '잃어버린 얼굴 1895' 2015년 공연 영상을 오는 22일 오후 7시30분 서울예술단 네이버TV 채널에서 온라인 상영한다.

7월 본 공연을 앞두고 공연을 궁금해 하는 관객들을 위해 마련됐다. 서예술단은 오는 7월8~26일 예술의전당 CJ토월극장 '잃어버린 얼굴 1895'를 공연할 예정이다.

'잃어버린 얼굴 1895'는 명성황후의 실제 사진이 존재하지 않는다는 이야기를 모티브로 한 역사적 사실과 예술적 허구가 결합된 팩션(Faction)사극이다. 2013년 초연해 서울예술단을 대표하는 레퍼토리로 자리매김했다.

22일 공개되는 2015년 공연에서는 차지연, 박영수, 정원영, 김도빈, 조풍래 등이 출연한다.

서울예술단은 이번 상영에서 네이버와 함께 '감동후불제'를 실시한다. 영상관람 중 '후원하기' 기능을 통해 관객이 스스로 책정한 금액으로 공연에 대한 감동을 전할 수 있다. 감동후불제로 후원금은 네이버에서 1:1 매칭으로 지원금을 더해 국내 민간예술단체의 공연 영상제작 지원금으로 지원될 예정이다.

