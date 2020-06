[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 9,710 전일대비 40 등락률 +0.41% 거래량 1,318,730 전일가 9,670 2020.06.19 11:37 장중(20분지연) close 은 “미국 바이오 기업과 180만달러 규모의 플라스미드 DNA 의약품 공급계약을 체결했다”고 19일 밝혔다. 계약상대방은 계약에 의거 공개되지 않았으며 계약총액을 원화로 환산할 경우 약 22억원 규모다.

진원생명과학은 미국 휴스턴에 위치한 우수의약품제조 및 품질관리기준(cGMP) 위탁생산시설인 자회사 VGXI를 통해 최우수 품질의 플라스미드 DNA 의약품을 생산해 공급하고 있다. 플라스미드 DNA 의약품 수요 증가에 대응하기 위해 해당 시설에 대한 확장도 진행하고 있다.

