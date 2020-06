[아시아경제 김수완 기자] 배우 김효진이 반려견 효심이와 함께한 사진을 공개했다.

18일 김효진은 자신의 인스타그램에 "우리 효심이 하고 유기동물 입양 잡지 포인핸드 인터뷰했답니다♥ #너희들은 천사야 #사랑이야"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김효진은 반려견 효심이와 함께 환하게 미소 짓고 있다. 특히 효심이와 마주 앉아 다정한 포즈를 취해 눈길을 끈다.

이를 본 누리꾼들은 "효심아 사랑해", "늘 건강하자", "선한 영향력입니다", "사지 말고 입양합시다!" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 김효진은 배우 유지태와 지난 2011년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 김효진은 현재 JTBC 드라마 '사생활'을 촬영 중이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr