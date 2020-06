■통일부 < 과장급 전보>▶코로나19 긴급대응반장 부이사관 홍진석 ▶남북회담본부 회담지원과장 서기관 김영일 <서기관 승진>▶대변인실 공보담당관실 서기관 황유상 ▶통일교육원 교육연수과 서기관 이달형

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr