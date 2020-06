[아시아경제 강나훔 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 4,670 전일대비 110 등락률 -2.30% 거래량 3,073,664 전일가 4,780 2020.06.18 15:30 장마감 close 이 스페인 알헤시라스 터미널(TTIA)의 보유 주식 2499만9999주를 매각했다고 18일 공시했다.

처분 금액은 589억원 규모로, 자기 자본 대비 3.7%에 해당한다.

HMM 측은 "지분 매각을 통해 유동성을 확보하고 전략적 사업파트너와 조인트 벤처(JV) 운영에 따른 안정적 수익성을 확보하기 위한 목적"이라며 "지분 매각 후에도 지분 50%를 보유해 경영권과 대주주 지위는 기존대로 유지하고 있다"고 설명했다.

