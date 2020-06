신세계百, 상반기 마지막 와인 행사…최대 75% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 신세계백화점이 여름 휴가철을 앞두고 상반기 마지막 와인 대형 행사를 선보인다고 18일 밝혔다.

신세계백화점은 19일부터 25일까지 대형 할인 행사인 ‘상반기 와인 결산전’을 본점, 강남점, 센텀시티점, 경기점, 광주점, 마산점에서 펼친다.

이번 행사는 올해 상반기 신세계 와인하우스에서 가장 많은 사랑을 받아온 인기 제품을 모아 정상가 대비 최대 75% 할인된 가격에 판매한다.

행사장 구성도 상반기 베스트 와인 모음, 월드 프리미엄 와인, 하반기 히트 예감 신규 상품 모음전, 홈술·혼술 데일리 와인 균일가전 등 다양한 테마로 분류해 고객들이 원하는 상품을 손쉽게 찾을 수 있게 했다.

같은 기간 SSG닷컴에서도 ‘상반기 와인 결산전’을 만나볼 수 있다. SSG닷컴은 최대 80%까지 할인되는 상품을 300여종 준비했다.

한편, 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 와인을 찾는 소비자들이 늘어나며 기획 됐다. 사람 많은 곳을 피해 집에서 즐기는 ‘홈술족’이 늘면서 가족이나 연인과 함께 마실 수 있는 와인이 인기를 끈 것으로 신세계백화점은 보고 있다.

실제로 최근 3개월 신세계백화점의 매출을 살펴보면 와인 수요는 예년보다 오히려 급증한 것을 알 수 있다. 지난 3월 백화점 전체 매출은 지난 해보다 최대 -28.7%로 줄었지만 와인은 오히려 4% 신장했다. 4월부터는 25%로 두자릿 수를 훌쩍 넘었으며, 5월은 63%까지 늘었다.

특히 주류인 와인은 다른 식료품과 달리 온라인 구매 후 배송이 불가능하기 때문에 직접 매장을 방문해야 하는데 외부와의 접촉을 최소화 하려고 한번에 대량 구매해 비축하는 고객들이 많아지면서 매출 상승에도 한 몫 하고 있다. 지난 3~5월 1인당 와인 구매 객단가는 지난해 같은 기간보다 13.9% 늘어났다.

여기에 올해 여름 휴가는 해외보다 국내 여행이 주를 이룰 것으로 보이며 휴가지에서 와인을 즐기려는 사람들로 와인 인기가 당분간 더욱 높아질 것으로 예상된다.

최원준 신세계백화점 식품담당은 “이번 상반기 와인 결산전은 인기 제품을 합리적인 가격에 만날 수 있는 절호의 기회”라며, “이번 행사를 통해 유명 와인을 최대 75%까지 저렴하게 구매할 수 있어 여름 휴가를 계획중인 고객들이 많이 찾을 것으로 보인다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr