안철수 “北 도발 관련 여야 원내정당 대표 연석회의 제안”

"외교안보라인 제정신 박힌 사람들로 교체해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 18일 북한의 도발과 관련한 여야 원내정당 대표 연석회의를 제안한다고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “여야가 함께 모여 북한의 의도와 노림수를 분석하고, 당파를 초월한 초당적 대처를 통해 강력하고 원칙 있는 대북전략을 이끌어내야 한다”며 “그래야 북한이 함부로 못한다”며 이같이 말했다.

안 대표는 “외교 안보라인에 대한 전면 교체를 단행해야 한다”며 “통일부장관 뿐만 아니라 청와대안보실장, 국정원장, 외교부장관, 국방부장관 등 외교안보라인 책임자들을 전부 제정신 박힌 사람들로 교체해야 한다”고 밝혔다.

그는 “가장 중요한 것은 대통령의 정확한 상황인식”이라며 “고(故) 김대중 대통령이었다면 지금 북한의 이런 도발과 태도에 대해 절대 원칙 없이 굴종적으로 대하지 않았을 것이다. 대통령이 단호해야 한다”고 강조했다.

이어 “지금 우리에게는 북한 비핵화에 대해서는 한 치도 물러설 수 없다는 확고한 원칙과 이에 기반한 대응이 중요하다”며 “지금까지의 굴종적인 자세와 태도가 북한에게 핵 폐기 없이도 제재완화가 가능하다는 망상을 북한에 심어준 것은 아닌지 돌아봐야 한다”고 덧붙였다.

안 대표는 “북한의 전략전술에 대응한 우리 정부의 대책은 무엇이냐”며 “북한이 게임 체인저라고 할 수 있는 SLBM 시험 발사 후 ‘핵-미사일 실전배치 완료를 선언’하는 상황이 오면 우리는 어떤 대응책을 가지고 있느냐”고 지적했다.

안 대표는 “국민적 지혜, 여야의 초당적 협력을 이끌어내는 대통령의 리더십이 필요하다”며 “국민의당은 현 정권의 여러 정책에 반대 입장이지만 안보만큼은 초당적으로 협력할 준비가 돼있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr