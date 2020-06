장윤정 "가수 생활 하면 위기 세 번 찾아와... 마음 다 잡아야"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 장윤정이 임영웅과 영탁, 이찬원, 장민호에게 조언을 건넸다.

17일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '뽕숭아학당'에서는 장윤정이 출연했다.

이날 방송에서 장윤정은 임영웅, 영탁, 이찬원, 장민호에게 "초심을 지킬 수 있는 방법을 알려주겠다. 세 번의 위기를 관리하라"라며 운을 뗐다.

그는 "가수로 생활하다 보면 크게 세 번의 위기가 오는데 첫 유명세를 얻었을 때 연예인 병이 오면서 첫 번째 위기가 발생한다"라고 말했다.

이찬원은 "나도 느끼고 있다. 어느 순간에 가족, 친척들과 연락할 때도 내 이미지를 관리하게 되더라"라며 "그때 내가 연예인 병이다라고 생각했다"라고 말했다.

장윤정은 "두 번째 위기는 첫 정산에 온다. 아마 처음 보는 금액이 찍혀있을 거다. 처음 보는 금액에 세게 느낄 수 있다"라며 "그때 사기 치는 사람, 돈 빌려달라는 사람 등 유혹의 손길이 많이 온다. 그때 마음을 다잡아야 한다"라고 조언했다.

이어 "세 번째 위기는 첫 슬럼프에 온다"라며 "무명 시절이 슬럼프였다면 슬럼프겠지만 더 힘든 슬럼프는 잘됐다가 떨어질 때다. 그건 걷잡을 수 없이 힘들 거다. 분명히 준비를 하고 있는 사람이 가볍게 넘긴다"라고 말했다.

장민호는 "'미스터트롯' 끝나고 불과 얼마 시간이 지나지 않았는데 삶이 너무 많이 바뀌었다"라며 "각자의 고민과 숨긴 이야기가 너무 똑같더라. 내 에너지가 바닥이 났는데 이 친구는 전날 똑같은 문제로 에너지가 바닥이더라. 이 친구가 에너지를 올리면 나도 똑같이 에너지가 올라갔다"라고 말했다.

그러자 장윤정은 "잘 되다가 떨어질 때 위기가 심하게 오니까 네 사람이 서로를 잘 다독이면 좋겠다"라고 덧붙였다.

