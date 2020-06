성남시, 청계산에 산림욕장 조성한다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 내년 10월 개장을 목표로 청계산에 산림욕장을 조성한다.

성남시는 최근 북부지방 산림청과 서면을 통해 업무협약을 하고, 공동으로 사업을 추진하기로 했다고 18일 밝혔다.

이날 협약에 따라 북부지방 산림청은 산림욕장을 조성할 수 있도록 수정구 상적동 산 73-2번지 일대 50ha의 국유지를 성남시에 제공한다.

시는 6억2400만원을 들여 치유ㆍ휴양ㆍ자연체험 3가지 주제의 숲길이 있는 청계산 산림욕장을 조성하고, 운영ㆍ관리를 맡는다.

치유의 숲길은 청계산 혈읍재에서 옻샘 약수터까지 1.4㎞ 구간이다.

울창한 소나무와 참나무가 뿜어내는 피톤치드와 음이온으로 힐링할 수 있게 평상, 산림욕대, 벤치가 있는 염원ㆍ명상ㆍ사색ㆍ원기의 숲 공간이 조성된다.

휴양의 숲길은 망경대와 매봉을 잇는 2.3㎞ 구간이다. 해돋이 명소가 있는 전망대, 천연계곡, 습지를 활용해 하늘 맞이 숲, 하늘 봐주기 숲 공간으로 꾸며진다.

자연체험의 숲길은 상적동 옛골마을에서 망경대까지 1.6㎞ 구간이다. 청소년 숲 체험장과 야외무대, 오감체험의 숲, 도전의 숲 공간으로 조성된다.

시는 개장과 동시에 산림욕장 안내센터에 숲 해설사를 배치하고, 산림 치유ㆍ청소년 숲 해설 프로그램을 운영한다.

이광철 시 녹지과장은 "청계산은 참나무 등 활엽수와 소나무 군락 등 침엽수가 어우러져 산림욕에 제격"이라면서 "산림의 공익적 가치를 높이고, 시민에 피톤치드 가득한 휴식공간을 제공해 성남시의 명소로 가꿔 나가겠다"고 강조했다.

