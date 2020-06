[명품컬렉션] 마제스트골프 '올 뉴 프레스티지오' "새 정점을 찍다"

"새로운 정점을 찍다."

마제스티골프코리아 '올 뉴 프레스티지오(ALL NEW PRESTIGIO)'는 베스트셀링 라인업 프레스티지오의 11번째 모델이다. 드라이버와 페어웨이우드, 하이브리드, 아이언 등 풀 라인으로 나왔다. 다단계 리플로 구성된 곡면 3D 웨이브 페이스(3D WAVE FACE) 설계가 돋보이고, 여기에 저중심과 안정 성능을 구현하기 위해 메탈릭 카본 크라운(Metallic Carbon Crown)까지 장착했다.

볼 초속의 불균형을 안정시키는 서클웨이트(Circle Weight)는 높은 반발력과 마지막까지 강력하고 이상적인 탄도를 만드는 동력으로 작용한다. 일반 제품보다 1.5배 강한 고강도 메탈릭 카본으로 좌우 관성모멘트(MOI)를 8% 확대시켰다. 어드레스 시 안정감과 비거리 증가를 이끈다. 아이언은 업계 최초로 2개의 고순도 텅스텐을 토우와 힐에 분할해 접합시킨 더블 이너 캐스팅 공법을 채택했다.

고강성 커스텀 450의 단단한 바디와 부드러운 구리 페이스가 임팩트 과정에서 높은 탄도와 폭발적인 장타를 창출한다. 마제스티 측은 "최고급 골프 브랜드로서 귀족적인 품위와 위상을 지향하는 골퍼들에게 차원이 다른 서비스를 제공할 것"이라고 자신했다. 24일부터 드라이버나 아이언 세트를 구매한 뒤 정품 등록을 한 고객을 대상으로 캐디백, 보스턴백, 항공커버 등을 선물하는 이벤트를 펼친다.