[신간 안내] <고백하는 사람들> 外

◆고백하는 사람들= 해방 이후부터 한국전쟁 전까지 북한 역사를 다룬다. 한국전쟁 당시 북한에 진주했던 미군이 노획해 국립문서기록관리청(NARA)에 보관 중이던 사료들을 바탕으로 엮었다. 북한 당국이 체제 유지 및 강화 차원에서 개개인들로부터 수합한 879인의 자술서·이력서 그리고 이에 대한 상급자의 평정서들 중심으로 북한사를 흥미롭게 풀어낸다.(김재웅 지음/푸른역사)

◆더 리치= 글쓴이 키스 캐머런 스미스는 나이 서른셋에 백만장자가 된 자수성가한 부자다. 그는 부(富)에 관한 책을 10권 가량 썼다. 더 리치에서는 자기가 직접 만난 백만장자들의 가르침을 알려준다. 또 가르침을 실천하며 부를 늘리는 과정에서 얻은 깨달음에 대해 10가지 부의 연금술로 정리해 설명한다.(키스 캐머런 스미스 지음/신솔잎 옮김/비즈니스북스)

◆질문하는 경제 사전= 어린이를 위한 경제 학습서. '움직이는 경제', '돌고 도는 돈', '시끌벅적 시장', '함께 잘 사는 나라 경제' 등 4개 장으로 나눠 어린이들이 경제에 대한 궁금증을 풀고 경제의 흐름을 읽는 안목도 기를 수 있도록 꾸몄다. 어린이들이 흥미를 느낄 수 있도록 경제에 관한 개념은 가볍고 재미있는 그림으로 정리했다.(석혜원·정용환 지음/풀빛)

