볼턴, "트럼프, 시진핑에 재선 지원 부탁‥국익 무시"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원]도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 재선 지원을 부탁했다고 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 폭로했다.

볼턴 전 보좌관은 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 곧 출간 예정인 신간 '그것이 일어난 방: 백악관 회고록'의 발췌록을 싣고 이같이 주장했다.

WSJ에 따르면 볼턴 전 보좌관은 저서에서 지난해 6월 G20 정상회의를 계기로 열린 양국 정상회담 대화를 언급하면서 "그때 트럼프는 놀랍게도 이야기를 미국의 차기 대선으로 돌렸다"며 "시 주석에게 자신이 (대선에서)이기게 해달라고 간곡히 부탁했다"고 밝혔다.

볼턴 전 보좌관은 이어 "트럼프 대통령은 시 주석에 농민과 중국의 대두, 밀 수입 증대가 선거 결과에서 중요하다는 점을 강조했다"고 덧붙였다. 오는 11월 대선에서 승부처가 될 농민의 표심을 얻기 위해 중국이 미국산 농산물을 더 많이 살 것을 요청했다는 의미이다.

볼턴 전 보좌관은 WSJ 기고를 통해서도 "트럼프 대통령은 시진핑 주석에게 국내 정치에 대한 지원을 구걸하면서 국가이익과 자신의 재선을 맞바꾸고 중국의 인권 탄압을 외면했다"고 주장했다.

