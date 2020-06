'야구소녀' 이주영 "다양한 역할 추구…여기저기 잘 묻어난다는 평가 뿌듯"

[아시아경제 김가연 기자] 영화 '야구소녀' 개봉을 앞둔 배우 이주영의 화보가 공개됐다.

이주영은 최근 패션지 '엘르'와 함께 화보 촬영을 진행했다. 공개된 사진에는 다양한 스타일링을 완벽하게 소화하며, 카리스마 넘치는 눈빛으로 화면을 사로잡는 이주영의 모습이 담겼다.

그는 '영화 속 주인공 주수인처럼 벽을 맞닥뜨렸던 경험이 있나'라는 질문에 "외부적인 것보다 내 안에서 부딪히는 것들이 가장 컸던 것 같다"고 답했다.

이어 "배우의 길을 걸어오면서 어떤 순간에는 '계속하는 게 맞을까', '내게 정말 재능이 있는 걸까' 고민이 들기도 했다"며 "그럴 때마다 수인이가 그랬듯, 저 역시 일단 해봤던 것 같다. '내가 할 수 있는 데까지 다 안 해봤다'는 생각들, '더 부딪혀 나가고 싶다'는 생각들로 한 발 한 발 지금까지 왔다"고 말했다.

그는 다양한 역할을 맡게되는 것에 대해 "내가 추구하고 싶은 방향"이라고 밝혔다. 그러면서 "'저 배우의 간극이 이렇게 컸네', '이런 모습만 알았는데 저런 모습도 있네', '여기저기 잘 묻어난다'는 평가를 들을 때 즐겁고 뿌듯하다"고 덧붙였다.

한편 '야구소녀'는 고교 야구팀의 유일한 여자이자 '천재 야구소녀'라고 불리는 주수인(이주영)이 졸업을 앞두고 프로를 향한 도전과 현실의 벽을 넘기 위해 고군분투하는 모습을 그린 여성 성장 드라마다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr