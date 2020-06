[아시아경제 임춘한 기자] 서울 성북경찰서는 17일 한 야산 등산로 인근에서 영아 시신이 발견돼 수사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 4일 저녁 산에서 내려오던 등산객이 등산로 초입에서 비닐에 싸인 채 땅에 묻혀 있는 영아 시신을 발견해 경찰에 신고했다.

경찰 관계자는 "시신 부검을 의뢰했고, 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 분석하고 있다"고 말했다.

