[아시아경제 임춘한 기자] 김민석 더불어민주당 의원이 미투 2차 가해자 의혹을 받는 인사를 5급 비서관으로 채용했다는 주장이 제기됐다.

17일 만화계성폭력대책위 등에 따르면 김 의원실에 채용된 A씨는 성추행 의혹을 받는 박재동 화백이 거짓 미투를 당했다는 내용의 페이지를 제작, 피해자 이태경 작가의 신상 등을 파악해 온라인상에 유포했다. A씨의 행동은 사실상 미투 2차 가해란 것이 관련 단체의 주장이다.

대책위 등은 "김 의원이 자신의 개인적 친목을 위해 피해자의 인권을 짓밟고 있다"며 강하게 비판했다. A씨는 명예훼손으로 약식 기소 처분되었으나 정식 재판을 청구한 상태다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr