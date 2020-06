이동걸 산은 회장 "쌍용차, 돈만 넣으면 살릴 수 있다? 오산"

쌍용차 노사, 생즉필사 사즉필생 각오로 임해야

모든 걸 내려놓고 진지하게 협의하길 바라

900억 차입금 만기연장 협의 "기존 자금 회수 없을 것"

[아시아경제 조강욱 기자] 이동걸 산업은행 회장이 쌍용자동차 노사 양측에 기업의 지속가능성에 대해 모든 걸 내려놓고 진지하게 고민해야 한다고 요구했다.

이 회장은 17일 산은에서 진행한 '주요 이슈 온라인 브리핑'에서 쌍용차 지원 문제와 관련해 "전제는 돈이 기업을 살리는 것이 아니다"라면서 "마치 산은이 돈만 넣으면 기업을 살릴 수 있다는 것은 오산"이라고 꼬집었다.

그는 "쌍용차의 지속가능성과 생존가능성에 대해 진지하게 검토하고 있다"면서 "쌍용차의 노와 사가 좀 더 솔직해져야 한다는 것이 제 생각인데 현재는 충분치 않다"고 지적했다.

또 이 회장은 '생즉필사 사즉필생(生卽必死 死卽必生·죽으려고 하면 살 것이고, 살려고 하면 죽는다)'라는 이순신 장군의 말을 인용하며 "쌍용차가 살려고만 하고 진지하게 모든걸 내려놓고 고민하지 않는다"고 했다.

그러면서 그는 "'이런 상태에서 과연?'이라는 의문이 드는 것이 솔직한 생각"이라며 "노사가 모든 걸 내려놓고 진지하게 협의했으면 좋겠다"는 바람을 나타냈다.

이 회장은 쌍용차의 최대주주인 마힌드라 측에도 당부의 말을 남겼다.

그는 "대주주 마힌드라도 그동안 최선을 다해왔는데 일단 그 부분에 대해서는 고마움을 느낀다"면서도 "다만 인도시장이 현재 코로나 사태로 어렵지만 앞으로도 최선 다해주길 기대하고 촉구드린다 이렇게만 말하겠다"고 했다.

이어 "앞으로의 상황을 더 보고 쌍용차 지원문제를 검토해보겠다"고 덧붙였다.

산은은 쌍용차가 현재 기간산업안정기금(기안기금)의 지원 대상이 아니라고 못박았다. 원론적으로 기안기금은 코로나 사태 이전부터 경영문제가 있는 회사를 지원하기 위한 기금이 아니라는 점에서다.

산업은행에서 구조조정 담당 업무를 맡고 있는 최대현 부행장은 "쌍용차가 지원받기 위한 전제조건으로는 첫째, 책임 주체가 의지를 갖고 있고 책임 있는 노력이 진행돼야 하고 둘째, 회사의 지속가능성이 확인돼야 한다"고 설명했다.

다만 내달 말 만기가 다가오는 산은의 900억원 대출금과 관련해서는 기존 자금 회수는 없을 것이라고 했다.

최 부행장은 “타기관과 만기 연장 협의를 진행하고 있다”며 “기존에 나갔던 자금을 회수하지는 않을 것”이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr