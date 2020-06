이태호 2차관, 중남미 지역 7개국 공관장과 화상회의…재외국민 보호·지원 협의

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 17일 이태호 2차관 주재로 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 펜데믹(세계적 대유행)의 새로운 진원지로 부상한 중남미 지역 7개국 공관장들과 재외국민 보호와 지원 대책을 협의하기 위해 화상회의를 개최했다.

이태호 2차관 주재로 열린 화상회의에는 코로나19 확산세가 심각하고 재외국민이 다수 거주하는 과테말라, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르, 칠레, 페루 등7개국 공관장들이 참석했다.

이 차관은 "코로나19로 인한 국경폐쇄, 국내 이동금지, 항공편 취소 등 현지의 어려운 여건 속에서도 우리 공관의 노력으로 현재까지 중남미 22개국에서 우리 재외국민 약 1050여명이 안전하게 귀국했다"면서 "코로나19가 계속 확산되고 있는 만큼 △귀국 지원, △현지 동포사회의 감염 예방 및 치료 지원, △진출 기업인 활동 지원 등 우리 국민과 기업인 보호를 위해 우리 공관들이 지속적으로 노력해 달라"고 당부했다.

회의에 참석한 공관장들은 재외국민용 보건 마스크 지원 등 코로나19 대응 대책과 함께 경제활동 중단 장기화로 많은 교민들의 경제적 어려움이 가중되고 있으며 현지의 열약한 보건·의료 환경에 따른 취약 계층도 늘어나고 있어 이에 대한 지원 방안을 적극 마련해 나가고 있다고 전했다. 아울러 공관장들은 코로나19 확산의 사회·경제적 불안에 따른 치안 악화에도 대비하여 우리 교민 밀집 지역의 치안 강화를 위해 현지 치안 당국과도 긴밀히 협력 중이라고 밝혔다.

이 차관은 전례 없는 코로나19 위기 상황 속에서 "국민의 생명과 안전을 지키는 일이야말로 우리 외교가 국민들로부터 신뢰받기 위해 가장 우선적으로 해야 할 일"이라면서 현지 동포사회와 지속적으로 소통하여 줄 것을 강조했다.

