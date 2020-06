[아시아경제 강나훔 기자] 김해영 더불어민주당 최고위원이 17일 국무총리실에 신설될 청년정책조정위원회 부위원장(장관급)직을 고사했다.

김 최고위원은 이날 기자들에게 보낸 문자메시지에서 "청년정책조정위원회 부위원장으로 제안받은 바 있으나 저의 위원회 합류가 이런 저런 정치적 오해의 소지가 있어 합류 의사를 철회했다"고 밝혔다.

김 최고위원은 민주당 청년미래연석회의 공동의장, 전국청년위원회 위원장 직무대행 등을 역임하는 등 당내에서 청년을 대표하는 정치인으로 분류돼 왔다. 이 때문에 청년정책조정위원회 부위원장으로서도 적임자란 평가가 많았다.

그러나 대권을 바라보는 정세균 국무총리가 영남과 청년 세대 지지를 확보하기 위해 김 최고위원을 영입한 것 아니냐는 분석이 나오기도 했다.

