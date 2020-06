6월 17일 코스닥, 0.02p 오른 735.40 마감(0.00%↑)

2020년 06월 17일 코스닥 지수는 0.02p (0.00%) 상승한 735.40로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 스페코 스페코 013810 | 코스닥 증권정보 현재가 7,730 전일대비 1,780 등락률 +29.92% 거래량 26,928,032 전일가 5,950 2020.06.17 15:30 장마감 close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 8,990 전일대비 2,070 등락률 +29.91% 거래량 52,765,310 전일가 6,920 2020.06.17 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 5,400 전일대비 1,240 등락률 +29.81% 거래량 38,189,714 전일가 4,160 2020.06.17 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 엔터메이트 엔터메이트 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,050 전일대비 125 등락률 -10.64% 거래량 2,225,424 전일가 1,175 2020.06.17 15:30 장마감 close , 에코마이스터 에코마이스터 064510 | 코스닥 증권정보 현재가 2,220 전일대비 210 등락률 -8.64% 거래량 1,330,723 전일가 2,430 2020.06.17 15:30 장마감 close , 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 8,530 전일대비 930 등락률 -9.83% 거래량 9,293,161 전일가 9,460 2020.06.17 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr