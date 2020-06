안철수 “北, 연락사무소 폭파는 남북관계 파탄선언”

“文대통령, 북한에 호소했지만…초라한 독백 돼버려”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 17일 북한이 개성 남북공동연락사무소를 폭파한 것에 대해 “비핵화의 가능성과 남북협력의 상징으로 여겼던 공동연락사무소 폭파는 한마디로 남북관계 파탄선언”이라며 “북한의 반평화적이고 폭력적인 적대 행위는 대한민국 국민과 국제사회의 지탄을 면치 못할 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 국민의당 정책 세미나 '온 국민 공부방'에서 “우리는 북한의 행태를 도저히 용납할 수도 없고 묵인할 수도 없다”며 “북한의 행위를 강력히 규탄한다”며 이같이 말했다.

그는 “대북 전단 살포 시비는 명분축적을 위한 트집 잡기였음이 확인됐다”며 “문제의 본질을 제대로 파악하지 못한 채 대북 전단만 쫓아 허둥대던 우리 정부의 굴종적인 모습은 웃음거리가 됐다”고 지적했다.

이어 “문재인 대통령은 6·15 기념 축사에서 북한에 선의를 호소하고 기대했지만 넥타이에 대한 대답은 연락사무소 폭파였다”며 “대통령의 호소는 불 꺼진 연극무대에서의 초라한 독백이 돼버렸다”고 덧붙였다.

안 대표는 “정부의 굴종적인 자세와 대응에 북한은 눈 하나 깜빡하지 않는다”며 “여전히 대북 전단 살포중단만 하면 남북관계 개선과 비핵화의 물꼬를 틀 수 있다고 생각하는 것인가. 정부·여당의 안이한 인식에 통탄할 따름”이라고 밝혔다.

안 대표는 “우리 정부가 원칙 있고 강력한 대응과 조치계획을 보여주지 못한다면 북한은 9·19 군사합의 위반은 물론 무력도발의 강도를 더욱 높여 한반도 긴장을 고조시켜 나갈 것”이라며 “정부의 분명한 입장 표명과 원칙 있고 강력한 대책을 촉구한다”고 말했다.

