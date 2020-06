[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 성일종 미래통합당 의원이 주호영 원내대표와 전화통화를 하고 복귀를 요청했지만 주 원내대표는 복귀하지 않을 뜻을 밝혔다.

성 의원은 17일 오전 국회에서 열린 통합당 재선 모임 직후 기자들과 만나 "주 원내대표가 복귀 생각이 없어 계속 설득을 드려야한다"며 이같이 말했다.

그는 "어제 오후 주 원내대표와 통화를 했다"며 "좀 빨리 오십사 이야기했는데, 대답은 없었다"고 전했다. 주 원내대표는 절에 머물고 있는 것으로 알려졌지만 정확한 위치에 대해서는 입을 다물었다.

성 의원은 "오늘 오후나 한번 뵈려고 한다"며 "가서 뵙겠다고 하니 '오지 말라'고 하더라"고 말했다.

