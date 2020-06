"건강보험 우수성, 전세계 알린다" 건보·세계은행 온라인콘텐츠 공동제작

[아시아경제 최대열 기자] 국민건강보험공단과 세계은행은 온라인학습 콘텐츠를 함께 제작하기로 했다고 17일 밝혔다. 우리 건강보험제도의 우수성과 운영경험을 높이 평가한 세계은행 측의 요청에 따른 것으로 두 기관은 이날 서면으로 양해각서를 맺었다.

두 기관이 공동 제작하는 이번 콘텐츠는 세계은행이 진행하는 '전 국민 건강보장 달성' 연수 프로그램의 자료로 쓰일 예정이다. 포스트 코로나 시대에 대비해 개발도상국의 전 국민 건강보장 달성을 보다 효과적으로 지원하기 위해 온라인 학습 콘텐츠를 만들기로 했다.

우리나라의 코로나19 대응이 전 세계에서 관심받는 가운데 이와 관련한 'K 건강보험'의 역할에 대해서도 전 세계에 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 공단 측은 내다봤다. 이번에 양해각서 체결을 맺은 세계은행 온라인학습 캠퍼스는 개발도상국을 중심으로 건강보험제도를 포함한 개발협력분야의 경험과 지식을 알리기 위해 설립된 기구로 분야별로 학습 커리큘럼을 제공하고 있다.

강상백 건보공단 글로벌협력실장은 "포스트코로나 시대를 대비해 이번 양해각서 체결뿐만 아니라 개도국 보건의료전문가의 역량강화를 위해 공단 자체적으로 온라인 학습 프로그램을 개발하는 등 우리 건강보험의 우수성을 전 세계에 알리고 있다"고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr