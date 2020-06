닥스 슈즈, 시밀러룩 '데일리 커플 펀칭 스니커즈' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 정통 유러피언 스타일 닥스 슈즈는 비슷한 듯 다른 느낌의 시밀러룩 ‘데일리 커플 펀칭 스니커즈’를 출시했다고 17일 밝혔다.

이번에 출시된 닥스의 신제품 2종은 슈즈 사이드 부분을 펀칭 처리해 여름에도 시원하게 신을 수 있는 커플 스니커즈다. 부드러운 천연 소가죽 소재를 사용했으며, 가볍고 소프트한 몰드창과 3cm 히든굽으로 쿠션감을 더해 착화감이 뛰어나다. 사이드와 발 뒤꿈치 부분에 포인트를 더해 트렌디한 느낌을 살렸다.

여성 펀칭 스니커즈는 화이트, 아이보리, 옐로우 3개 컬러로, 펄끈을 사용해 포인트 연출이 가능하도록 구성해 유니크한 매력을 강조했다. 남성 펀칭 스니커즈는 화이트, 아이보리 2개의 컬러로 출시됐다.

닥스 관계자는 "이번 신제품은 사이드 펀칭 처리와 푹신한 쿠션 소재로 발에 땀이 많아 여름철 슈즈 선택에 고민이 많은 고객들에게 안성맞춤인 쿨패션 대표 아이템"이라며 "시밀러룩 트렌드를 반영해 남녀화 각각 통일감과 함께 포인트 부분에 변화를 주는 스타일링으로 조화롭고 유행에 맞게 연출할 수 있다"고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr