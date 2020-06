물고기들 뇌파 동시에 잰다.. 신약개발 속도 높여

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 제브라피쉬 여러 마리의 뇌파를 동시에 측정할 수 있는 기술을 개발했다. 제프라피쉬는 인간과 70% 정도 유정정보가 비슷해 신약 개발을 위한 실험 대상으로 주목 받고 있는데, 이 기술을 적용할 경우 뇌전증, 수면장애 등 다양한 뇌질환 신약 개발의 속도를 높여 줄 수 있을 것으로 예상된다.

김소희 대구경북과학기술원 로봇공학전공 교수의 연구팀은 이같은 기술을 개발하고 이를 활용한 뇌전증 치료약의 효과를 검증해, 관련 논문이 바이오센서 분야 국제학술지 '바이오센서스 앤 바이오일렉트로닉스'에 실렸다고 17일 밝혔다.

제브라피쉬 여러 마리의 뇌파를 동시 측정



연구팀은 제브라피쉬 여러 마리를 안정적으로 고정해 뇌파를 측정할 수 있는 장치와 약물을 주입하거나 교환할 수 있는 장치를 개발했다. 이 장치를 활용하면 제프라피쉬에게 주사 놓거나 수술을 하지 않아도 약물 교환과 장시간 뇌파 측정이 가능하다. 특히 여러마리를 관찰할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.

연구팀은 이 장치를 활용하면 신약 개발 연구 속도가 빨라질 것으로 예상했다. 뇌신경계 질환 치료를 위한 여러 약물을 여러 마리의 제브라피쉬에 동시에 투입해, 그에 따른 뇌파 반응으로 치료 효능을 보이는 약물을 찾아낼 수 있다.

뇌 질환 치료 후보약물의 초기 스크리닝 속도 높인다



제브라피쉬는 척추동물이며 인간과 70% 유사한 유전정보와 생체기관을 갖고 있다. 따라서 신약 개발 단계 중 첫 단계로 세포를 대상으로 한 기초연구단계와 다음 단계인 설치류 대상 비임상시험 단계 사이에 사용될 동물로 주목받고 있다.

김소희 교수는 "이번에 개발한 기술은 뇌전증이나 수면 장애, 자폐증 등 다양한 뇌신경계 질환 치료를 위한 신약 후보물질의 초기 스크리닝 단계에 활용할 수 있다"며 "처리 속도가 느리다는 뇌파의 약점을 극복하고, 정확도가 높다는 뇌파의 장점을 바탕으로 약효 관련 연구를 진행할 수 있어, 향후 후보물질 초기 스크리닝 단계의 성공률을 높일 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

