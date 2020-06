[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 글로스퍼랩스 글로스퍼랩스 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 188 전일대비 5 등락률 +2.73% 거래량 970,346 전일가 183 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =기존 이대식, 김태원 대표이사 체제에서 김 대표가 일신상의 사유로 사임함에 따라 이 대표 체제로 변경

◆ 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 13,900 전일대비 650 등락률 +4.91% 거래량 174,492 전일가 13,250 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =재부품기술개발사업과 관련한 국책과제에 선정. 총 연구개발비는 43억2200만원이다.

◆ 전진바이오팜 전진바이오팜 110020 | 코스닥 증권정보 현재가 4,450 전일대비 140 등락률 +3.25% 거래량 19,534 전일가 4,310 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =운영자금을 조달하기 위해 KB증권 등을 대상으로 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사무 전환사채(CB)를 발행 결정.

◆ 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 1,240 등락률 +12.64% 거래량 3,176,549 전일가 9,810 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =Asia Bridge Holdings와 208억8600만원 규모의 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 진단키트 공급계약을 체결. 계약금액은 지난해 매출액 대비 22.20%에 해당.

◆ 루미마이크로 루미마이크로 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,790 전일대비 110 등락률 +6.55% 거래량 5,777,735 전일가 1,680 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =관계회사인 비보존의 주식 212만7659주를 약 500억원에 현금취득. 취득금액은 자기자본대비 45.87% 수준이다.

◆ 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 454 전일대비 21 등락률 -4.42% 거래량 7,929,710 전일가 475 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =시설자금 및 운영자금을 조달하기 위해 SC Lowy Financial (HK) Limited를 대상으로 130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채(CB)를 발행 결정

