부산 6개 대학 ‘온라인 단기 강좌’ 같이 만든다

동명대, 동서대, 동아대, 동의대, 부경대, 한국해양대 LINC+사업단 공동 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대를 비롯한 6개 대학이 온라인 기반 단기 강좌를 협력 제작해, 중소기업과 소상공인 등에 무료 제공키로 했다.

동명대 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단은 동서대, 동아대, 동의대, 부경대, 한국해양대 등 부산권 LINC+사업단들과 온라인 기반 산업체 단기강좌 ‘I-Korea 4.0’ 공동 추진 협약을 지난 10일 체결했다.

I-Korea 4.0은 산업체 대상 교육, 세미나, 포럼 등을 온라인으로 기획, 운영하는 프로그램으로 최근 코로나19로 인해 주목받고 있다.

이번 협약을 통해 동명대 등 부산권 6개 LINC+연합은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 가상·증강현실(VR·AR), 스마트시티, 빅데이터·SNS마케팅 5개 분야에 30개 동영상을 제작해 부산지역 중소기업 임직원과 소상공인에게 무료로 제공할 계획이다.

부산권 6개 LINC+연합은 경쟁을 넘어 협력으로 슬로건 아래 코로나19위기 극복과 지역산업 발전 기여 차원에서 온라인 창업강좌 공동개발과 공유 활용 협약을 맺은 바 있다.

동명대 신동석 LINC+사업단장은 “부산권 6개 대학이 협력해 4차 산업혁명에 대한 전략과 기술 등을 콘텐츠로 제작하여 재직자에게 제공하면 지역경제 활성화에 기여할 수 있을 것”이라면서 “앞으로도 다양한 연합 프로그램을 기획 운영할 계획”이라 말했다.

