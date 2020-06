[아시아경제 구은모 기자] 루미마이크로 루미마이크로 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,790 전일대비 110 등락률 +6.55% 거래량 5,777,735 전일가 1,680 2020.06.16 15:30 장마감 close 는 사업역량 확대·강화를 통한 경쟁력 증대를 위해 관계사인 비보존의 주식 212만7659주를 약 500억원에 추가 취득한다고 16일 공시했다. 주식 취득 뒤 루미마이크로의 비보존 지분율은 8.6%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 1일이다.

