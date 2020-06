"故이병철·정주영 회장을 웹툰으로"…상의, '만화 CEO열전' 서비스

1세대 창업주 성공신화 조명

[아시아경제 이동우 기자] 한국 경제발전을 견인한 경제계 거목들의 이야기가 웹툰으로 재탄생한다.

대한상공회의소는 과거 발간한 ‘만화 CEO열전’을 쉽고 편하게 만날 수 있도록 웹툰 형식으로 새롭게 선보인다고 17일 밝혔다. 웹툰은 대한상의 홈페이지에서 누구나 볼 수 있다.

이번 웹툰으로 제공하는 ‘만화 CEO 열전’은 재계의 거목인 고(故) 이병철 삼성 회장, 한국경제의 신화인 故 정주영 현대 회장, 전자 화학 산업의 선구자인 故 구인회 LG그룹 회장 등 한국을 대표하는 기업가 10인의 일대기를 다뤘다.

일제시대부터 한국전쟁 등 현대사의 격동기 속에서 해당 기업의 창업과 성공과정을 자세히 묘사했다. 창업주들의 유년시절과 잘 알려지지 않은 경영비화, 경영철학 등을 담았다.

만화 CEO 열전은 해당기업 제공자료, 대한상의 수집자료, 동시대에 함께 활동한 기업인의 자문 등을 바탕으로 제작했다. 2008년부터 3년간 순차적으로 발간했다.

웹툰 서비스는 이날부터 故 이병철 회장, 故 정주영 회장, 故 구인회 회장, 故 박두병 회장 등 4명의 이야기를 시작으로 매주 2화씩 서비스될 예정이다. 다른 창업주들의 이야기는 이후 순차적으로 업데이트할 예정이다.

대한상의 관계자는 "앞으로도 대한상의는 국내 혁신기업 등 주요 CEO의 일대기를 웹툰으로 제작해 상공인에 대한 사회적 인식을 높여나갈 것"이라고 말했다.

