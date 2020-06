美 아카데미시상식 40년 만에 연기…코로나19 여파

미국 아카데미 시상식이 40년 만에 연기됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파다.

아카데미상을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미는 제93회 시상식 개최일을 내년 2월28일(현지시간)에서 내년 4월25일로 미룬다고 15일 전했다. 데이비드 루빈 아카데미 회장과 돈 허드슨 아카데미 최고경영자는 이날 성명을 내고 “아카데미 시상식이 영화 산업에 미치는 영향을 고려해 연기 결정을 내렸다”고 했다. “제작자들이 어떤 불이익도 받지 않고 영화를 완성하고 개봉하는데 유연성을 발휘하기를 바란다”고 했다.

미국영화 산업은 코로나19 확산으로 치명타를 입었다. 지난 3월부터 미국 영화관이 폐쇄되면서 신작 개봉이 줄줄이 연기됐다. 올해 개봉한 영화만으로 아카데미 시상식을 치르기에 무리가 따를 수밖에 없다. 이 행사가 연기된 것은 이번이 네 번째다. 영화예술과학아카데미는 1938년 로스앤젤레스에서 홍수가 발생해 개최일을 일주일 미뤘다. 1968년에는 마틴 루서 킹 목사가 암살돼 이틀 연기했고, 1981년에는 로널드 레이건 당시 대통령이 워싱턴DC에서 총격을 당해 하루 뒤에 열었다.

시상식 연기에 따라 출품작에 대한 자격 심사 기간은 내년 2월28일로 연장됐다. 후보 작품과 연기자는 내년 3월15일에 발표한다.

